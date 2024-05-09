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Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Adidas'ın en çok satan ayakkabı modelinde 685 TL indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
09.05.2024 13:57
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Yükselen spor ayakkabı fiyatları karşısında siz de indirimli alternatiflerin peşindeyseniz doğru yerdesiniz! Adidas'ın en sevilen modellerinden biri olan ve Amazon'un çok satanlar listesinde yer alan Adidas OZELLE Spor Ayakkabı, bugüne özel 685 TL indirimle satışa sunuluyor. Tarz tasarımıyla öne çıkan, rahatlığıyla kullanıcılarından tam not alan ayakkabıyı sizin için inceledik. İşte detaylar!

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Adidas'ın en çok satan ayakkabı modelinde 685 TL indirim

Günlük yaşamda tercihiniz spor giyimden yanaysa spor ayakkabılarla da aranız bir o kadar iyidir, sanıyoruz. Spor kombinlerinin havasını yükseltecek spor ayakkabı arayışında olanların ilk baktığı markalar arasında yer alan Adidas'ın en çok satan modelindeki bu indirim mutlaka ilginizi çekecek! Detaylar yazımızda...

Çok satanlar listesinde: Adidas OZELLE Spor Ayakkabı

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Hafif ve esnek yapısıyla konforlu bir kullanım sağlar. Nefes alabilir kumaş malzeme kullanılarak ayakları serin tutar. Yumuşak yastıklama ve destek sunan orta taban sayesinde uzun süre rahatlıkla kullanılabilir. Kaymaz tabanı ile güvenli bir adım atmanıza yardımcı olur. Ayak bileğini destekleyen yapısıyla dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Şık ve spor tasarımıyla günlük kullanıma uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "42 numara aldım ayağıma tam oturdu, kendi numaranızı alabilirsiniz . Ayakkabı çok güzel, konforlu, ayağında yokmuş gibi. Kalite tesadüf değildir."

  • "Amazondaki indirimle dışarıya göre 1,2k ucuza aldım. Çok şık."

  • "Bu kadar rahat başka bir ayakkabı yok."
Ürünü İncele

Bu içerik 9 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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