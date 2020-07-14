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ETSO KGK çalışmalara başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.07.2020 13:25 | Son Güncelleme

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, normalleşme sürecinde kurulun yeniden çalışmalarına başladığını söyledi.

ETSO KGK çalışmalara başladı

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, normalleşme sürecinde kurulun yeniden çalışmalarına başladığını söyledi. İcra Komitesinde çeşitli kararlar aldıklarını açıklayan Başkan Çalıkuşu, kadınlara yönelik genel arıcılık kursu düzenleyeceklerini kaydetti.
Covid-19 Pandemisi nedeniyle Mart ayından itibaren komite çalışmalarını durdurduklarını söyleyen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, karantina sürecinde icra komitesi ve kurul üyeleriyle video konferans yöntemiyle toplantılar yaptıklarını belirtti. Başkan Çalıkuşu, “Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri Mayıs ayı içerinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı yaptık. Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu bu toplantıya hem icra komitesi hem de kurul üyeleriyle katıldı. TOBB tarafından devam eden eğitim ve konferanslar devam ediyor. Bunlara da katılım sağlıyoruz” diye konuştu.
Pandemi sürecinde EY Türkiye (Ernst&Young) ve EBRD(Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile ortaklaşa yürütülen Erzurum İli Kadın Girişimciler Kurulu Strateji ve Yol Haritası Projesi çalışmalarının aralıksız yürütüldüğünü kaydeden Başkan Çalıkuşu, şunları söyledi:
“Erzurum İli Kadın Girişimciler Kurulu Strateji ve Yol Haritası Projesi çalışma taslağı hazırlandı. TOBB, EY Türkiye ve EBRD, bu çalışmanın Erzurum haricinde Türkiye genelinde kadın girişimciliği ve istihdamı konusunda yapılan en önemli ve kapsamlı bir çalışma olduğunu onayladı. Bu çalışmanın akademik düzeyde değerlendirilmesi ve İngilizceye çevrilmesi için EY Türkiye’ye teklifte bulunacağız. Ayrıca kadınlara yönelik genel aracılık kursu için girişimlerimiz sonuçlandı. Eylül ayında Yakutiye Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa bu kursu düzenleyeceğiz. Kurs Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenecek öğretim üyeleri tarafından verilecek.”
TOBB KGK tarafından düzenlenen video konferans eğitimleri ve toplantılarının devam ettiğini söyleyen Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, kadın girişimcilerin bu organizasyonlara katılımlarını sağladıklarını belirtti.

ETSO KGK çalışmalara başladı

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