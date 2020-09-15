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ETSO tarihi çarşı esnaflarını korona virüs tedbirleri ile ilgili bilgilendirdi

EDİRNE HABERLERİ  | 15.09.2020 18:20 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Üyeleri Alipaşa çarşısını maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirdi.Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M.Emre Alp, Başkan Yardımcısı Yener İşbilir, Sayman Üye Recai Kocatürk, Yönetim Kurulu Üyelerinden Kutel Nalçakan, Fikret Çetinkaya, Genel Sekreter Nevzat Taşkın ve Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ile birlikte Alipaşa Çarşısı’ndaki işletmeler ziyaret edildi.Ziyarette Covid-19, maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme sağlanmasının yanı sıra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptırmış olduğumuz “Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir” afişlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Üyeleri Alipaşa çarşısını maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirdi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M.Emre Alp, Başkan Yardımcısı Yener İşbilir, Sayman Üye Recai Kocatürk, Yönetim Kurulu Üyelerinden Kutel Nalçakan, Fikret Çetinkaya, Genel Sekreter Nevzat Taşkın ve Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ile birlikte Alipaşa Çarşısı’ndaki işletmeler ziyaret edildi.
Ziyarette Covid-19, maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirme sağlanmasının yanı sıra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptırmış olduğumuz “Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir” afişlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

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