YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. ETÜ Lisans Projeleri TÜBİTAK tarafından desteklendi

ETÜ Lisans Projeleri TÜBİTAK tarafından desteklendi

ERZURUM HABERLERİ  | 19.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Erzurum Teknik Üniversite Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr.

ETÜ Lisans Projeleri TÜBİTAK tarafından desteklendi

Erzurum Teknik Üniversite Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğ. Üyesi Ayşenur Yazıcı danışmanlığında, Şimal Topçu tarafından sunulan “Erzurum’da Yetişen Ferula Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi" başlıklı ve Cem Baba tarafından sunulan " Gümüş Nitrat İçeren Ağız Çalkalama Suyu Üretimi ve Ağız Çalkalama Suyunun Candida albicans Üzerine Etkisi " başlıklı projeler TÜBİTAK tarafından desteklendi.
Üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimizden Dr.Öğr.Üyesi Yaşar Daşdemir danışmanlığında, Muhammed BAYAT tarafından sunulan “EEG Sinyalleri ile Başarımı Doğrulanmış Özgün Bir AR Uygulaması Tasarımı" başlıklı proje ile Taha Rıdvan Baran tarafından sunulan "Kültürel Mirasımızın Tanıtımı için Sanal Gerçeklik Ortamında EEG Destekli Oyun Tasarımı" başlıklı projeler TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:24
Öğle
12:24
İkindi
16:10
Akşam
19:14
Yatsı
20:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Engin Eczanesi
Palandoken
Cengiz Eczanesi
Yakutiye
Mumcu Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Avrupa’nın en büyük tesisi Doğu Anadolu canlı hayvan pazarı hizmete açıldı

Avrupa’nın en büyük tesisi Doğu Anadolu canlı hayvan pazarı hizmete açıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Minik sanatseverler Ata Buz Müzesini ziyaret etti

Minik sanatseverler Ata Buz Müzesini ziyaret etti

Burun estetiğinde 4 madde önemli

Burun estetiğinde 4 madde önemli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.