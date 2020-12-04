YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. ETÜ’de 3 Öğretim Üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ arasında

ETÜ’de 3 Öğretim Üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ arasında

ERZURUM HABERLERİ  | 04.12.2020 14:32 | Son Güncelleme

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesin de yer aldılar.ETÜ Rektör Yardımcısı Prof.

ETÜ’de 3 Öğretim Üyesi ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ arasında

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesin de yer aldılar.
ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Fatih Yetim ve Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Güven Turgut, ScienceDirect PLOS Biology dergisinin yayınladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girme başarısını gösterdiler.
"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" çalışması Stanford Üniversitesi’nden John Ioannidis ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiş olup, çalışmada alanında en az 5 makale yayınlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansları değerlendirilerek 1996-2019 yılları arasında “Scopus Özet” ve “Atıf Veri Tabanı”ndan elde edilen verilere göre “dünyanın üst düzey bilim insanı” kategorisine giren 100 bin bilim insanı belirlendi.
Çalışmada yer alan akademik performanslar; makale sayısı, h-indeksi, ortak yazarlı yayınlarda hm-indeksi, atıflar, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflar gibi bilimsel kriterler değerlendirmeye alınarak, bilim insanları bireysel çalışma alanlarına göre 22 bilimsel alan ve 176 alt alan olarak sınıflandırılarak "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" şeklinde iki adet sıralama listesi oluşturuldu.
"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde dünyadan 100 bin, Türkiye’den 857 akademisyen yer almakta.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:13
Öğle
12:10
İkindi
14:36
Akşam
16:57
Yatsı
18:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Vural Eczanesi
Palandoken
Yıldızkent Kavsak Eczanesi
Palandoken
Dogu Eczanesi
Yakutiye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Saltuklu Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Fatıh Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.