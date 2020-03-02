ETÜ’de etkili sunum hazırlama ve sunuş teknikleri konferansı düzenlendi.

ETÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen konferansa Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Akpınar, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Ceviz yanı sıra çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenci katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Mehmet Akif Ceviz, "Etkili Bir PowerPoint Sunumu Nasıl Hazırlanır? Sunuş esnasında araç olarak kullanılacak olan slaytların hazırlanması sırasında nelere dikkat edilmesi gerekir ve "Etkili Sunum Nasıl Yapılır?" konusunda bilgiler aktardı. Etkili Sunum Hazırlama ve Sunuş Teknikleri Konferansı’nda özellikle sunuş teknikleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ceviz sunuş esnasında araç olarak kullanılacak olan slaytların hazırlanması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konferans sonunda Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Akpınar sunumundan dolayı Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Ceviz’ e teşekkür belgesi takdim etti.



