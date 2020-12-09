YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. EÜ, "Beşeri Bilimler" alanında dünyada 475’inci sırada

EÜ, "Beşeri Bilimler" alanında dünyada 475’inci sırada

İZMİR HABERLERİ  | 09.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ), dünya üniversiteler sıralamalarında başarılı performansını sürdürmeye devam ederken, Rusya merkezli Dünya Üniversite Sıralamaları Kuruluşu (RUR) "Beşeri ve Sosyal Bilimler 2020" sıralamasını duyurdu.

EÜ, "Beşeri Bilimler" alanında dünyada 475’inci sırada

Ege Üniversitesi (EÜ), dünya üniversiteler sıralamalarında başarılı performansını sürdürmeye devam ederken, Rusya merkezli Dünya Üniversite Sıralamaları Kuruluşu (RUR) "Beşeri ve Sosyal Bilimler 2020" sıralamasını duyurdu. Ege Üniversitesi, "Beşeri Bilimler" alanında dünyada 475’inci, Türkiye’de 7’inci; "Sosyal Bilimler" alanında ise dünyada 690’ıncı, Türkiye’de 13’üncü sırada yer aldı.
Ege Üniversitesi (EÜ), dünya üniversiteler sıralamalarında başarılı performansını devam ediyor. Rusya merkezli Dünya Üniversite Sıralamaları Kuruluşu (RUR), "Beşeri ve Sosyal Bilimler 2020" sıralamasını duyururken, önemli başarı sağladı. Sıralamaya göre Ege Üniversitesi, "Beşeri Bilimler" alanında dünyada 475’inci, Türkiye’de 7’inci; "Sosyal Bilimler" alanında ise dünyada 690’ıncı, Türkiye’de 13’üncü sırada yer aldı. Sıralama öğretim kalitesi, akademik performans, uluslararasılaşma ve finansal sürdürülebilirlik kriterlerine göre alınırken üniversite, "Beşeri Bilimler" alanında öğretim kalitesi kriterinde ise dünyada 380’inci oldu.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bu başarıyla ilgili, “Üniversitemizin başarı performansı ulusal ve uluslararası sıralamalar yapan farklı kurum ve kuruluşların indekslerine de yansıdığına şahit oluyoruz. Rusya merkezli sıralama kuruluşu RUR tarafından yapılan dizinde üniversitemiz, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler alanlarında önemli bir başarı gösterdi. Ege Üniversitesi, Beşeri Bilimler alanında dünyada 475’inci Türkiye’de ise 7’inci sırada yer alıyor. Sağlık bilimlerinden temel bilimlere, fen bilimlerinden sosyal ve beşeri bilimlere birbirinden nitelikli pek çok bölümü bünyesinde barındıran üniversitemiz, her geçen gün belirlediği yol haritası doğrultusunda hedeflerine biraz daha yaklaşıyor. Uluslararası tanınır bir araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda bilimsel bilgi üretme ve bilgiyi değere dönüştürmeye odaklanan üniversitemiz, pek çok alanda etkinliğini artırarak dünya üniversiteleri sıralamalarında da adını daha yukarılara taşıyor” diye konuştu.
Rektör Budak, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Araştırmacılarımız, Covid-19 pandemisi başta olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında, farklı konularda uluslararası ve disiplinlerarası iş birliğine dayalı çok boyutlu araştırmalar yapmaya başladıklarını büyük bir gururla ifade edebilirim. Bilim insanlarımız, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında da dünya standartlarında bilgi üretip, ülkemizin ve insanlığın sorunlarının çözümüne daha çok katkıda bulunuyorlar. Akademisyenlerimizin üstün performansları neticesinde Üniversitemiz, indekslerde daha yukarılarda yer almaya başladı. Hedeflerimize ulaşana kadar çalışmaya, üretmeye, başarılı performansımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu başarıda emeği olan Ege Üniversitesi ailesini tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

EÜ,

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:09
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Murat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.