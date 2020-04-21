EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine 510 kadro daha tahsis edildi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında önemli bir misyon üstlenen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine çeşitli niteliklerde 310 sözleşmeli sağlık personel ve 200 işçi kadrosu tahsis edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklama ile bünyesinde tıp fakültesi bulanan üniversitelere hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için sözleşmeli personel ve işçi kadrosu tahsis edildiği müjdesini verdi. Covid-19 ile mücadele kapsamında iki hafta önce 221 sağlık çalışanı kadrosunun tahsis edildiği İzmir’in ve Ege Bölgesinin en önemli tedavi ve araştırma merkezlerinden olan Ege Üniversitesine de devletin zirvesinin desteği artarak devam ediyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 220 hemşire, 40 sağlık teknikeri, 15 röntgen teknikeri, 10 biyolog, 5 fizyoterapist, 5 diyetisyen, 5 eczacı ve 10 diğer nitelikte sağlık personelinden oluşan 310 sözleşmeli personel ile 200 işçi kadrosu tahsis edildi.

"Bizi ziyadesiyle memnun etti"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemize de 510 yeni kadronun ihdas edilmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Göreve başladığım günden bu yana ve özellikle de salgın sürecinde devletimizin zirvesinin üniversitemize desteği artarak devam ediyor. Desteklerini hiçbir zaman üniversitemizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, salgının ilk gününden beri hastanemize hem tıbbi hem de malzeme desteğini sürdüren Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a konuyu her zaman gündemde tutan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.