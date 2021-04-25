EURO 2020 ne zaman? Dev organizasyon için geri sayım...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği EURO 2020 geçen sene pandemiden dolayı ertelenmişti. Bu sene alınacak önlemler neticesinde gerçekleştirilecek olan EURO 2020 hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Peki EURO 2020 ne zaman yapılacak?

EURO 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Sevilla ve St. Petersburg ev sahipliği yapacak. UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla, St. Petersburg ve Londra'nın ev sahipliği yapacağını kamuoyuna duyurdu. Turnuvaya katılmaya hak kazanan Türkiye A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile beraber mücadele edecek. Merakla beklenen Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran ve 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Yönetim kurulu toplantısında EURO 2020'nin ev sahibi kentlerinde değişiklik yapılmasına karar verilmişti. Sevilla'daki La Cartuja Stadı, yüzde 30 kapasiteyle E Grubu’ndaki 3 maç ile son 16 turundaki bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Aynı grupta bulunan diğer 3 müsabaka St. Petersburg Stadı'nda oynanırken, Londra'daki Wembley Stadı'nda da son 16 maçlarından biri yapılacak.

Müsabakalara en az 14 bin 500 seyirci alınacağını bildiren Münih kentinin ev sahipliği garanti edildi. Şampiyonadaki ev sahibi sayısı ise 12'den 11'e düşmüş oldu.

