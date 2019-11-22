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EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:01 | Son Güncelleme

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak son 4 takımın belli olacağı play-off eşleşmeleri belli oldu.

EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu eşleşmeleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımın maç programı belirlendi.

Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 26 Mart 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.

GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

A Grubu:

Yarı final 1: İzlanda-Romanya

Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan

B Grubu:

Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti

C Grubu:

Yarı final 1: İskoçya-İsrail

Yarı final 2: Norveç-Sırbistan

D Grubu:

Yarı final 1:Gürcistan-Belarus

Yarı final 2:Kuzey Makedonya-Kosova

A ve C gruplarında yarı final 2'yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1'i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
euro 2020 İsviçre Nyon UEFA Merkezi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
israil gelmesin de kim gelirse gelsin
Temennim; A grubu:Romanya B " :Bosna Hersek C " :Norveç yada Sırbistan D " :Kosova Gerçeler; İzlanda,İrlanda Cum.,İskoçya ve Belarus
@onemli_degil_1966 gerçeklerde belarus mu??? sen futboldan anlıyonmu!!!!???
Bosna Hersek banko
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