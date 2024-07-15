EURO 2024 şampiyonluğu iş böyle geldi! Maçın 90. dakikasında inanılması güç pozisyon

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya, şampiyon oldu.

İSPANYA REKORU KIRDI

EURO 2024’ün finalinde İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan İspanya, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bu kupayı 4’üncü kez kazanan ilk ülke oldu. 5'inci kez final oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 4’üncü kez bu kupayı müzesine götüren İspanya daha önce; 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci olmuştu.

SON ANLARDA İNANILMAZ KARAMBOL

Mücadelenin son anlarında İngiltere'nin kaçırdığı pozisyon izleyenleri hayrete düşürdü. Peş peşe çizgiden çıkarılan toplar, İspanya'ya şampiyonluğu getirdi.