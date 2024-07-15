SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. EURO 2024 şampiyonluğu iş böyle geldi! Maçın 90. dakikasında inanılması güç pozisyon

EURO 2024 şampiyonluğu iş böyle geldi! Maçın 90. dakikasında inanılması güç pozisyon

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.07.2024 09:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadelenin son anlarında yaşanan karambol izleyenlerin nefesini kesti.

EURO 2024 şampiyonluğu iş böyle geldi! Maçın 90. dakikasında inanılması güç pozisyon

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya, şampiyon oldu.

İSPANYA REKORU KIRDI

EURO 2024’ün finalinde İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan İspanya, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bu kupayı 4’üncü kez kazanan ilk ülke oldu. 5'inci kez final oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 4’üncü kez bu kupayı müzesine götüren İspanya daha önce; 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci olmuştu.

SON ANLARDA İNANILMAZ KARAMBOL

Mücadelenin son anlarında İngiltere'nin kaçırdığı pozisyon izleyenleri hayrete düşürdü. Peş peşe çizgiden çıkarılan toplar, İspanya'ya şampiyonluğu getirdi.

2024-07-14T205423Z_403126446_UP1EK7E1M2MJL_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-ESP-ENG-REPORT

2024-07-14T205431Z_269714549_UP1EK7E1M2UJN_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-ESP-ENG-REPORT

2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin! 2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere İspanya euro 2024
En Çok Okunan Haberler
Doktorlar'ın Ela'sı tatilde! Son hali "Nereden nereye" dedirtti

Doktorlar'ın Ela'sı tatilde! Son hali "Nereden nereye" dedirtti

Emekli maaşına zamda gözler Kabine Toplantısı’nda…

Emekli maaşına zamda gözler Kabine Toplantısı’nda…

EURO 2024 finalinde, kırılması imkansız olan rekor kırıldı!

EURO 2024 finalinde, kırılması imkansız olan rekor kırıldı!

2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin!

2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin!

Saygılarla Luis de la Fuente!

Saygılarla Luis de la Fuente!

Hem Beşiktaş, hem Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe'den sezonun bombası... Anlaştılar!

Hem Beşiktaş, hem Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe'den sezonun bombası... Anlaştılar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.