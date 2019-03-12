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Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 12.03.2019 21:06 | Son Güncelleme

Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Hollandalı Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağını ve hangi takımların bir alt lige düşeceğini açıkladı. Oluşan sıralama futbolseverlerin dikkatini çekmeyi başardı.

İşte Süper Lig sıralaması...

Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı

18) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR (Sezon sonu puanı: 31)

18) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR (Sezon sonu puanı: 31)

17) AKHİSARSPOR (Sezon sonu puanı: 32)

17) AKHİSARSPOR (Sezon sonu puanı: 32)

16) GÖZTEPE (Sezon sonu puanı: 38)

16) GÖZTEPE (Sezon sonu puanı: 38)

15) BURSASPOR (Sezon sonu puanı: 38)

15) BURSASPOR (Sezon sonu puanı: 38)

14) ANKARAGÜCÜ (Sezon sonu puanı: 39)

14) ANKARAGÜCÜ (Sezon sonu puanı: 39)

613) ÇAYKUR RİZESPOR (Sezon sonu puanı: 41)

613) ÇAYKUR RİZESPOR (Sezon sonu puanı: 41)

12) KASIMPAŞA (Sezon sonu puanı: 41)

12) KASIMPAŞA (Sezon sonu puanı: 41)

11) FENERBAHÇE (Sezon sonu puanı: 43)

11) FENERBAHÇE (Sezon sonu puanı: 43)

10) KAYSERİSPOR (Sezon sonu puanı: 43)

10) KAYSERİSPOR (Sezon sonu puanı: 43)

9) AYTEMİZ ALANYASPOR (Sezon sonu puanı: 44)

9) AYTEMİZ ALANYASPOR (Sezon sonu puanı: 44)

8) DEMİR GRUP SİVASSPOR (Sezon sonu puanı: 44)

8) DEMİR GRUP SİVASSPOR (Sezon sonu puanı: 44)

7) ANTALYASPOR (Sezon sonu puanı: 44)

7) ANTALYASPOR (Sezon sonu puanı: 44)

6) EVKUR YENİ MALATYASPOR (Sezon sonu puanı: 46)

6) EVKUR YENİ MALATYASPOR (Sezon sonu puanı: 46)

5) ATİKER KONYASPOR (Sezon sonu puanı: 47)

5) ATİKER KONYASPOR (Sezon sonu puanı: 47)

4) TRABZONSPOR (Sezon sonu puanı: 53)

4) TRABZONSPOR (Sezon sonu puanı: 53)

3) BEŞİKTAŞ (Sezon sonu puanı: 61)

3) BEŞİKTAŞ (Sezon sonu puanı: 61)

2) GALATASARAY (Sezon sonu puanı: 64)

2) GALATASARAY (Sezon sonu puanı: 64)

1) MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (Sezon sonu puanı: 75)

1) MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (Sezon sonu puanı: 75)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Futbol Euro Club Index

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