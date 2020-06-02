YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ev alana ofis hediye

Ev alana ofis hediye

İZMİR HABERLERİ  | 02.06.2020 11:02 | Son Güncelleme

İzmirli bir gayrimenkul firması, konut projesinde bir kampanya başlatarak ev alan kişilere ofis hediye edileceğini bildirdi.Yenilikçi gayrimenkul geliştirme firmalarından Modda’nın, Bulvar projesinde bir ilke daha imza attığını anlatan satış müdürü Cem Tekoral, gün geçtikçe farklılaşan ev yaşamından dolayı iş ortamına uygun inovatif mekânlar üretilmesi gerektiğini ve bu anlamda firmanın sektöre öncülük yaptığını belirtti.

Ev alana ofis hediye

İzmirli bir gayrimenkul firması, konut projesinde bir kampanya başlatarak ev alan kişilere ofis hediye edileceğini bildirdi.
Yenilikçi gayrimenkul geliştirme firmalarından Modda’nın, Bulvar projesinde bir ilke daha imza attığını anlatan satış müdürü Cem Tekoral, gün geçtikçe farklılaşan ev yaşamından dolayı iş ortamına uygun inovatif mekânlar üretilmesi gerektiğini ve bu anlamda firmanın sektöre öncülük yaptığını belirtti. Tekoral, "Şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerinize bağlı olarak çalışma alanınızı siz belirleyin. Modda Bulvar projesinin zemin katında proje sahiplerinin ücretsiz yararlanabileceği coworking çalışma alanı sayesinde verimli bir iş ortamı ve ihtiyaç duyulan ofis çözümlerini sunmuş olacağız" dedi.

Sekreterya ve kargo hizmeti
Modda Workplace markası adını alacak olan mekânda, kafe ve toplantı alanlarında güvenilir wifi, yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinesi gibi ofis gereksinimleri dışında sekretarya hizmetleri, kargo hizmetleri, açık ve kapalı çalışma alanlarının da yer alacağını belirten Cem Tekoral, Bulvar projesinin çarşı, müze, konut, ticari birimleri barındıran, “En İyi Karma Kullanım” kategorisinde Sing the city awards tarafından Premium proje seçildiği hatırlattı. Tekoral, fiyat avantajlarının devam ettiğini, Modda Workplace hizmetiyle tüm kat maliklerine ücretsiz coworking hizmeti sunarak bir ilke daha imza atmış olacaklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Kilis’te mangal uyarısı

Kilis’te mangal uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

İzmir Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:42
Öğle
13:14
İkindi
17:08
Akşam
20:37
Yatsı
22:16

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Gaye Eczanesi
Balcova
Sakarya Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

İşçilerin ceza yemesine Başkan Arda’dan tepki

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Apartman boşluğunda acı ölüm

Apartman boşluğunda acı ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.