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Ev, apart ve işyeri denetimlerinde 67 kişiye 95 bin 675 TL ceza

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.08.2020 17:41 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 234 adres kontrolü gerçekleştirdi.

Ev, apart ve işyeri denetimlerinde 67 kişiye 95 bin 675 TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 234 adres kontrolü gerçekleştirdi. Denetimler sırasında konsomatrislik yapan, kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan şahıslara 95 bin 675 TL idari para cezası kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri 17 ile 23 Ağustos tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 234 farklı adresi kontrol etti. Kontroller sonucunda 2 iş yerinde 15 kadının konsomatrislik yaptığı ve sosyal mesafe kurallarına uymamasından dolayı cezai işlem uygulandı. 2 iş yerinde kapalı alanda sigara kullanan 6 kişiye toplam bin 128 TL, 1 iş yerinde açıktan alkol satıldığı, 1 iş yerinde kumar oynandığı tespit edilerek 11 kişiye toplam 13 bin 475 TL, denetimler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 30 şahsa toplamda 27 bin TL, geçici konaklama ve apart dairelerinde kontrol ile denetimlerde 8 farklı adreste bulunan 195 apart dairesi kontrol edildi. 6 apart yetkilisine de 54 bin 72 TL idari para cezası uygulandı.
Denetimler sonucunda toplamda 67 şahsa korona virüs kurallarını ihlal etmekten ve diğer kuralları ihlal etmekten dolayı toplamda 95 bin 675 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.

Ev, apart ve işyeri denetimlerinde 67 kişiye 95 bin 675 TL ceza

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Merkezefendi
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Pamukkale
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