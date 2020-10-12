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Ev hanımlarının yardım durağı Toptepe Köyü oldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

Adıyaman’da gönüllü 4 ev hanımının yardıma ihtiyacı olan okul öğrencilerine yaptıkları yardımların 45.

Adıyaman’da gönüllü 4 ev hanımının yardıma ihtiyacı olan okul öğrencilerine yaptıkları yardımların 45. durağı Toptepe Köyü İlkokulu oldu.
Yaklaşık 7 yıldan bu yana kendi imkanları ile aldıkları ayakkabı, elbise, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra evlerinde pasta, kek ve poğaçalar yapan Zeynep Kaya, Züleyha Çelik ve Nilüfer Akın ve Aysel Dost, bu hediyeleri merkeze bağlı Toptepe Köyü İlkokulu öğrencilerine dağıttı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden gönüllü kadınlar, daha sonra getirdikleri yiyecekleri öğrencilere ikram etti. Yapılan ikramlar sonrasında okula kayıtlı 20 öğrenciye bot, mont ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Aldıkları hediyeler karşısında mutluluklarını gizleyemeyen öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı. Güzel zaman geçiren öğrenciler, Zeynep Kaya, Züleyha Çelik, Aysel Dost ve Nilüfer Akın’a teşekkür etti.
Ev hanımları okul sonrası köyde ikamet eden ve maddi durumu zayıf olan 2 yetim çocuğa da bot, mont ve erzak yardımında bulundu. Zeynep Kaya ve beraberindeki ev hanımı arkadaşları, çıkmış oldukları bu yardım yolunda asla durmadan devam edeceklerini vurguladı.

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