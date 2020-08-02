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Ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.08.2020 19:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle evin bir odasında başlayan yangın kısa surede evin diğer yerlerine de sıçradı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki bir çok eşyanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

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