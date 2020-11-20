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Evcil ve yaban hayvanları için su kapları konuldu

BİLECİK HABERLERİ  | 20.11.2020 11:24 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından kentte çeşitli 12 ayrı noktaya sokak ve yaban hayvanları için su kapları konuldu.Vatandaşlar daha sağlıklı ve konforlu ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla Atatürk Ormanı’nda yürüyüş, koşu, branş idman noktaları ve bisiklet sürüş alanları kazandıran Bilecik Belediyesi, sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı.

Bilecik Belediyesi tarafından kentte çeşitli 12 ayrı noktaya sokak ve yaban hayvanları için su kapları konuldu.
Vatandaşlar daha sağlıklı ve konforlu ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla Atatürk Ormanı’nda yürüyüş, koşu, branş idman noktaları ve bisiklet sürüş alanları kazandıran Bilecik Belediyesi, sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı. 4 ayrı noktada gerçekleştirilen yağmur suyu drenaj çalışmalarına ek olarak yapılan zemin tesviye ve reglaj çalışmaları ile vatandaşlarımız daha sağlıklı ve konforlu ortamlarda spor ve benzeri etkinlikler yapabilecek. Bunun yanında ekipler Atatürk Ormanı’nda12 ayrı noktaya sokak ve yaban hayvanları için su kaplar koydu.

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