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Evde Bakım Aylığı ve SED ödemeleri bugün hesapta

ADANA HABERLERİ  | 29.07.2020 15:01 | Son Güncelleme

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatih Ataşlı, Evde Bakım Aylığı ile Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.Ataşlı, yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla Adana genelinde engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ödemeleri ve çocukların aileleri ile birlikte bayram sevincini yaşaması ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerinin öne çekildiğini, Kurban Bayramından önce ödeme yapılacağını belirtti.Ödemelerin 29 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00 itibari ile hesaplara yatırılacağını vurgulayan Ataşlı, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlar ile çocuklara hayırlı olmasını temenni etti.

Evde Bakım Aylığı ve SED ödemeleri bugün hesapta

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatih Ataşlı, Evde Bakım Aylığı ile Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Ataşlı, yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla Adana genelinde engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ödemeleri ve çocukların aileleri ile birlikte bayram sevincini yaşaması ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerinin öne çekildiğini, Kurban Bayramından önce ödeme yapılacağını belirtti.
Ödemelerin 29 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00 itibari ile hesaplara yatırılacağını vurgulayan Ataşlı, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlar ile çocuklara hayırlı olmasını temenni etti.

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