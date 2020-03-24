‘Evde kal’ kitaplar Şahinbey’den

Şahinbey Belediyesi korana virüsüne rağmen öğrencilerin yanında olamaya devam ederek, başarılı olan ortaokul ve lise öğrencilerine kitap ve eğitim seti hediye ediyor.

Şahinbey Belediyesi öğrencilerin evde kaldıkları süre boyunca okumaya teşvik etmek ve başarı oranını arttırmak için ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine çeşitli kitaplar kitap hediye ediyor. Kitaplar İl Mili Eğitim Müdürlüğüne verilirken, okullara dağıtılacak olan kitaplar okul yönetimi tarafından tek tek öğrencilere ulaşılarak teslim edilecek.

“Kitaplar öğrencilerimiz için fırsat”

Gaziantep Valisi Davut Gül, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitapların Şahinbey Belediyesi tarafından temin edildiğini belirterek, “Valiliğimizin koordinesinde Gaziantep’teki tüm öğrencilere ve başarılı öğrencilere soru bankası dağıtmayla ilgili bir projemiz vardı. Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Şahinbey’deki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitapları kendileri temin ettiler. Aynısını Şehitkamil ve Büyükşehir Belediyemizde yaparak diğer ilçelerimizin ihtiyaçlarını temin ettiler. Bugün 10 bin kitabı Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Bu kitaplar öğrencilerimiz için evlerinde ders çalışırken bir fırsat oldu. Çocuklarımızdan ve gençlerimizden bu kitaplardan olabildiğince faydalanmalarını istiyoruz. Emeği geçen Mili Eğitim Müdürlüğümüze, maddi manevi külfetini karşılayan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.