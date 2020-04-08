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Evde kalan minikler hünerlerini sergileyip sosyal medya hesaplarından paylaştı

BİLECİK HABERLERİ  | 08.04.2020 14:42 | Son Güncelleme

Bilecik’in Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelen minikler evde annelerine yardım ederek, hünerlerini sergiledi.

Bilecik’in Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelen minikler evde annelerine yardım ederek, hünerlerini sergiledi. Minikler bu resimleri daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bozüyük’te başlatılan “Evde Kal’an minik yetenekler hünerlerinizi görelim” etkinliği yoğun ilgi görürken, minikler evde annelerine yardım ederek hem yeteneklerini hem de hünerlerini sergiledi. Etkinlik kapsamında çocuklar anneleri ile birlikte yaptıkları yemek kek, pasta ve börekleri göstererek, “Hepimizin sağlığı için bir süre evlerimizde kalmamız gerekiyor" mesajı verdiler. Minikler daha sonra ailesi tarafından çekilen resimlerini “Evde Kal’an minik yetenekler hünerlerinizi görelim” etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Golpazari
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Sogut
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