Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Terme Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan vatandaşlarına Samsunspor forması çekiliş kampanyası başlattı.

Samsun’un Terme ilçesinde belediye tarafından korona virüs salgını dolayısıyla tedbir amaçlı evinde kalan vatandaşlara “Samsunspor Formasını Al” isimli çekiliş kampanyası hazırlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalarak, bireysel ve toplumsal sağlı düşünen duyarlı vatandaşlar için Terme Belediyesi bir çekiliş kampanyası düzenledi. Çekiliş projesi kapsamında, tüm dünyada olduğu gibi ülke genelinde de salgınla mücadele edilen bu günlerde evde kalarak zamanın nasıl geçirildiği fotoğraflanarak belediyenin sosyal medya hesabına gönderilecek. Sosyal medyada yalnızca fotoğraf paylaşımının kabul edileceği, bir ya da birden fazla yorum yapan kişilerin yorumlarının değerlendirilmeyeceği ifade edildi. Vatandaşların, her gün sabah saat 08.00 ve 19.00 saatleri arasında kampanyaya katılım sağlayabileceği ve çekilişi kazananlara ertesi gün Samsunspor formalarının teslim edileceği açıklandı.