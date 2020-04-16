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Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

SAMSUN HABERLERİ  | 16.04.2020 15:40 | Son Güncelleme

Terme Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan vatandaşlarına Samsunspor forması çekiliş kampanyası başlattı.Samsun’un Terme ilçesinde belediye tarafından korona virüs salgını dolayısıyla tedbir amaçlı evinde kalan vatandaşlara “Samsunspor Formasını Al” isimli çekiliş kampanyası hazırlandı.

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

Terme Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan vatandaşlarına Samsunspor forması çekiliş kampanyası başlattı.
Samsun’un Terme ilçesinde belediye tarafından korona virüs salgını dolayısıyla tedbir amaçlı evinde kalan vatandaşlara “Samsunspor Formasını Al” isimli çekiliş kampanyası hazırlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalarak, bireysel ve toplumsal sağlı düşünen duyarlı vatandaşlar için Terme Belediyesi bir çekiliş kampanyası düzenledi. Çekiliş projesi kapsamında, tüm dünyada olduğu gibi ülke genelinde de salgınla mücadele edilen bu günlerde evde kalarak zamanın nasıl geçirildiği fotoğraflanarak belediyenin sosyal medya hesabına gönderilecek. Sosyal medyada yalnızca fotoğraf paylaşımının kabul edileceği, bir ya da birden fazla yorum yapan kişilerin yorumlarının değerlendirilmeyeceği ifade edildi. Vatandaşların, her gün sabah saat 08.00 ve 19.00 saatleri arasında kampanyaya katılım sağlayabileceği ve çekilişi kazananlara ertesi gün Samsunspor formalarının teslim edileceği açıklandı.

“Vatandaşlarımızı evde kalmaya teşvik ediyoruz”
Belediye olarak geliştirilen proje kapsamında açıklamalarda bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm devlet yetkilileri vatandaşları evde kalması konusunda uyarılarda bulunuyor. Biz de Terme Belediyesi olarak bu süreçte evinde kalan vatandaşlarımızın zamanını nasıl geçirdiğini değerlendirerek onlara Samsunsporumuzun formasını hediye edeceğiz. Projemizi hem insanları evinde kalmaya teşvik etmek hem de bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza moral vermek için hizmete sunuyoruz” diye konuştu.
Terme Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Samsunspor Formasını Al” çekilişi 19 Nisan Pazartesi gününden itibaren faaliyete geçirileceği kaydedildi.

Evde kalanlara belediyeden forma çekilişi

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