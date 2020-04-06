YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Evde kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası

Evde kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası

MUĞLA HABERLERİ  | 06.04.2020 17:15 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, evde kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 8 bin 679 lira ceza, ev sahibine ise 3 bin 150 TL ceza uygulandı.İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bir grubun evde kumar oynadığı ihbarını aldı.

Evde kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, evde kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 8 bin 679 lira ceza, ev sahibine ise 3 bin 150 TL ceza uygulandı.
İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bir grubun evde kumar oynadığı ihbarını aldı. Ekiplerin Çatalarık Mahallesi’ndeki adrese baskın yaptı. Polis ekipler, içeride bulunan 11 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 8 bin 679 lira para cezası uyguladı.
Ekipler tarafından, ev sahibi uygulanan cezanın ardından ev mühürlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Muğla Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
13:14
İkindi
16:50
Akşam
19:40
Yatsı
20:58

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Günizi Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Kaçak kazıdan 1 kişi tutuklandı

Kaçak kazıdan 1 kişi tutuklandı

Menteşe Kaymakamlığı Hizmet Binası Açıldı

Menteşe Kaymakamlığı Hizmet Binası Açıldı

Bodrum'da öfkeli koca operasyonu

Bodrum'da öfkeli koca operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.