YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Evde Sağlık Hizmetinde yüzde 80’lik artış

Evde Sağlık Hizmetinde yüzde 80’lik artış

ANTALYA HABERLERİ  | 27.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınında evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti verirken, doktora gitmesi gereken hastalara da ambulansla hastaneye ulaşım hizmeti sunuyor.Büyükşehir Belediyesi küresel salgın korona virüse karşı tüm birimleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınında evde bakıma ihtiyaç duyan hasta ve engellilere sağlık hizmeti verirken, doktora gitmesi gereken hastalara da ambulansla hastaneye ulaşım hizmeti sunuyor.
Büyükşehir Belediyesi küresel salgın korona virüse karşı tüm birimleriyle çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Sağlık Hizmetine başvurularda yoğunluk yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Evde Sağlık Hizmeti daha önce binlerce hastaya ulaşarak verdiği evde bakım ve hasta nakil hizmetini salgın süresince de kesintisiz vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetine başvuru sayısında da yüzde 80 artış yaşandı. 11 bin 753 kayıtlı, 4 bin 598 aktif hastaya hizmet veren Evde Sağlık Hizmetinden, son iki haftada 150 kişi hizmet aldı. Yetkililer, başvurulara en kısa sürede ulaşma konusunda gayret gösterdiklerini ifade etti.

Enfeksiyona karşı özel ekipmanlar
Doktor ve hemşirelerin özenle gerçekleştirdiği evde bakım hizmeti kapsamında tıbbi malzeme desteği sağlama, kan alma, hastalara tansiyon, şeker takibi, enjeksiyon, pansuman gibi hizmetler veriliyor. Evde gerçekleşen ziyaretler kapsamında hem hastaların hem de personelin enfeksiyon riskine karşı korunmaları konusunda da sıkı önlemler alınıyor. Kişisel koruyucu ekipmanlarını giyen görevliler hasta ziyaretlerini bu şekilde gerçekleştiriyor.
Vatandaşlara mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yaşlılarımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimizin gönülleri rahat olsun, Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle sahada aktif olarak çalışıyor. Başta temizlik ekiplerimiz olmak üzere, evde sağlık, sosyal hizmetler, zabıta ekiplerimizle görevimizin başındayız. Yeter ki siz evlerinizde kalın” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Yüksekova’da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Yüksekova’da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Antalya Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:23
Sabah
06:43
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:22
Yatsı
20:37

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Bayındır Eczanesi
Muratpasa
Beyaz Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Okaliptus Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Zuhal Eczanesi
Muratpasa
Arpek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde sivil savunma eğitimi

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde sivil savunma eğitimi

Antalya’da yakalama emri bulunan 16 şahıs yakalandı

Antalya’da yakalama emri bulunan 16 şahıs yakalandı

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Demre'de Türk Polis Teşkilatı'nın 167. yıl dönümü kutlandı

Demre'de Türk Polis Teşkilatı'nın 167. yıl dönümü kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.