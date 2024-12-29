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Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin 44 yaşında! İşte son hali

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.12.2024 14:08
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1990 yapımı komedi filmi Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin, artık 44 yaşında. İşte bir dönemin unutulmaz çocuk oyuncusunun son hali.

Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin 44 yaşında! İşte son hali

Yılın son günlerine gelindiğinde yılbaşı filmleri öne çıkar. Noel temalı filmler tüm aileyle izlenir. Noel filmi denilince akla ilk gelenlerden biri de Evde Tek Başına...

90'ların ünlü filmi Evde Tek Başına oyuncusu Macaulay Culkin 2025'e sayılı günler kala son haliyle gündeme geldi.

Macaulay Culkin şimdilerde 44 yaşında. 26 Ağustos 1980 doğumlu oyuncu, yaptığı eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla tanınıyor.

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Oyunculuk kariyerine devam eden Macaulay Culkin, doğum gününde hayranlarına Twitter üzerinden, "Hey çocuklar, kendinizi yaşlı hissediyor musunuz? Ben 40 oldum. Hoş geldiniz" notu yazmıştı.

Takipçilerinin, kendi yaşlarını hatırlattığı için sitem ettiği oyuncu, bir sonraki paylaşımında da "Bu benim dünyaya hediyem: İnsanlara kendilerini yaşlı hissettirmek. Ben artık çocuk değilim, bu benim işim" ifadesini kullanmıştı.

İşte Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin'ın son hali...

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Anahtar Kelimeler:
Macaulay Culkin Evde Tek Başına
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