Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin 44 yaşında! İşte son hali

Yılın son günlerine gelindiğinde yılbaşı filmleri öne çıkar. Noel temalı filmler tüm aileyle izlenir. Noel filmi denilince akla ilk gelenlerden biri de Evde Tek Başına...

90'ların ünlü filmi Evde Tek Başına oyuncusu Macaulay Culkin 2025'e sayılı günler kala son haliyle gündeme geldi.

Macaulay Culkin şimdilerde 44 yaşında. 26 Ağustos 1980 doğumlu oyuncu, yaptığı eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla tanınıyor.

Oyunculuk kariyerine devam eden Macaulay Culkin, doğum gününde hayranlarına Twitter üzerinden, "Hey çocuklar, kendinizi yaşlı hissediyor musunuz? Ben 40 oldum. Hoş geldiniz" notu yazmıştı.

Takipçilerinin, kendi yaşlarını hatırlattığı için sitem ettiği oyuncu, bir sonraki paylaşımında da "Bu benim dünyaya hediyem: İnsanlara kendilerini yaşlı hissettirmek. Ben artık çocuk değilim, bu benim işim" ifadesini kullanmıştı.

İşte Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin'ın son hali...