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Evde uzaktan eğitim ’Hacivat-Karagöz’ ile şenlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 02.04.2020 13:08 | Son Güncelleme

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından, Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin evlerinden devam ettikleri eğitimin daha etkin biçimde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan ’Okul Evimde’ portalı, Hacivat-Karagöz’ün öğretici oyunlarıyla şenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün iş birliğinde hazırlanan Hacivat-Karagöz gölge oyunlarının çekimleri, Datça Kazım Yılmaz İlkokulu tiyatro salonunda gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından, Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin evlerinden devam ettikleri eğitimin daha etkin biçimde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan ’Okul Evimde’ portalı, Hacivat-Karagöz’ün öğretici oyunlarıyla şenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün iş birliğinde hazırlanan Hacivat-Karagöz gölge oyunlarının çekimleri, Datça Kazım Yılmaz İlkokulu tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Okul Evimde projesi kapsamında hazırlanan, ’Hacivat-Karagöz’ oyunu ile çocuklara uzaktan eğitimin önemi, temizlik ve sosyal mesafenin neden gerekli olduğuna ilişkin bilgiler anlatıldı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Sorumlusu Didem Göksal, Korona virüs salgını nedeniyle verilen uzaktan eğitimin daha faydalı olmasını amaçladıklarını belirterek; "Bu aşamada, ’Çocuklarımız için ne yapabiliriz?’ düşüncesiyle, ’Okul Evimde’ adlı bir portal açmıştık. Bu portalda, çocuklarımızın kaliteli zaman geçirebilmeleri için bazı etkinliklerin yanı sıra çeşitli oyunlara yer vermiştik. Bu projeye, Hacivat-Karagöz gölge oyunumuzu da eklemek istedik. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Salih Erdem Çetiner, bu konuda bize katkı sağladı. Daha önce de Hacivat-Karagöz oyunu ile çocuklarımıza trafik eğitimi konusunda bilgiler veren Çetiner, bu kez çocuklarımıza uzaktan eğitimin önemini, Hacivat ve Karagöz’ün ağzından anlattı” dedi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Salih Erdem Çetiner, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu, ’Okul Evimde’ projesine gönülden destek olduklarını söyledi. Çetiner, "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve ’Okul Evimde’ projesinin çocuklarımıza tanıtımının Hacivat-Karagöz’ün daha faydalı olacağı düşüncesinden hareketle iki perdelik bir oyun hazırladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak yapmış olduğumuz çalışma ile çocuklarımıza, tatilde değil uzaktan eğitimde olduklarını Hacivat ve Karagöz’ün ağzından anlatmak istedik. Bunun yanı sıra el yıkama ve kitap okumanın önemi, sosyal mesafenin neden gerekli olduğu gibi bilgileri, Hacivat-Karagöz oyunu ile anlatıyoruz” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20 Mart Cuma günü hizmete açılan ’Okul Evimde’ portalında sayılara ulaşma, dikkat geliştirme, dünyanın yapısı ve labirent gibi bilim-teknoloji, mühendislik ve matematik konulu basit etkinliklerin yanı sıra dans eden üzümler, dökülmeyen su ve dev sabun köpükleri gibi oyunlara yer veriliyor.

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