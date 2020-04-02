Evde uzaktan eğitim ’Hacivat-Karagöz’ ile şenlendi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından, Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin evlerinden devam ettikleri eğitimin daha etkin biçimde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan ’Okul Evimde’ portalı, Hacivat-Karagöz’ün öğretici oyunlarıyla şenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün iş birliğinde hazırlanan Hacivat-Karagöz gölge oyunlarının çekimleri, Datça Kazım Yılmaz İlkokulu tiyatro salonunda gerçekleştirildi. Okul Evimde projesi kapsamında hazırlanan, ’Hacivat-Karagöz’ oyunu ile çocuklara uzaktan eğitimin önemi, temizlik ve sosyal mesafenin neden gerekli olduğuna ilişkin bilgiler anlatıldı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Sorumlusu Didem Göksal, Korona virüs salgını nedeniyle verilen uzaktan eğitimin daha faydalı olmasını amaçladıklarını belirterek; "Bu aşamada, ’Çocuklarımız için ne yapabiliriz?’ düşüncesiyle, ’Okul Evimde’ adlı bir portal açmıştık. Bu portalda, çocuklarımızın kaliteli zaman geçirebilmeleri için bazı etkinliklerin yanı sıra çeşitli oyunlara yer vermiştik. Bu projeye, Hacivat-Karagöz gölge oyunumuzu da eklemek istedik. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Salih Erdem Çetiner, bu konuda bize katkı sağladı. Daha önce de Hacivat-Karagöz oyunu ile çocuklarımıza trafik eğitimi konusunda bilgiler veren Çetiner, bu kez çocuklarımıza uzaktan eğitimin önemini, Hacivat ve Karagöz’ün ağzından anlattı” dedi.