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Evdeki davetsiz misafiri Manisa itfaiyesi özgürlüğüne kavuştu

MANİSA HABERLERİ  | 23.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Tevfikiye Mahallesi’nde bir eve girerek mahsur kalan kargayı kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Tevfikiye Mahallesi’nde 3810 sokak üzerinde bulunan bir eve giren kargayı yakalayarak özgürlüğüne kavuşturdu.

Evdeki davetsiz misafiri Manisa itfaiyesi özgürlüğüne kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Tevfikiye Mahallesi’nde bir eve girerek mahsur kalan kargayı kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Tevfikiye Mahallesi’nde 3810 sokak üzerinde bulunan bir eve giren kargayı yakalayarak özgürlüğüne kavuşturdu. Havaların da sıcak olmasıyla birlikte evde pencere ve balkon kapılarının açık olmasını fırsat bilen karga, girdiği evin içinde dışarı çıkamayınca mahsur kaldı. Ev sakinleri de odalarında bir karga olduğunu görünce şaşkına döndü. Karganın dışarı çıkması yönünde uğraş vermelerine karşın, başarılı olamayan ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Karganın mahsur kaldığı eve giden itfaiye ekipleri, mahsur kalan hayvanın zarar görmemesi için file kullanarak kargayı yakaladı. Yakalanan karga daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğal ortamına salındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşların taleplerini karşılamaya çalıştıklarını belirterek, yapılan hayvan kurtarma operasyonlarında, kurtarılan hayvanların ya sahiplerine teslim edildiği ya da doğaya salınarak özgürlüklerine kavuşturulduğunu söyledi.

Evdeki davetsiz misafiri Manisa itfaiyesi özgürlüğüne kavuştu

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