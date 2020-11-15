YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Evden, bahçeden ve traktörden esrar çıktı

Evden, bahçeden ve traktörden esrar çıktı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.11.2020 13:38 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Bahçeburun Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi teknik takibe alındı.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Bahçeburun Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi teknik takibe alındı. Operasyonla gözaltına alınan şahısın evinden, bahçesinden ve aracından toplamda 308.13 gram esrar, 9 kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Bahçeburun Mahallesi’nde ikamet eden Y.P.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini edinen Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsı teknik takibe alan ekipler daha sonra operasyon düzenledi. Şahsa ait çiftlik evi, bahçesi ve müştemilatında narkotik köpeği ile arama yapıldı. Samanlıktaki saman balyalarının arasında kavanozlar içerisinde gizlenmiş 12 ayrı pakette toplam 265,32 gram, traktör koltuk yan tarafında 1 poşet içerisinde 22.16 gram, müştemilat binasında kavanoz ve kağıtlar içerisinde 4 ayrı parça halinde 20,65 gram esrar, evin bahçesinde ise ekili vaziyette 9 kök kenevir ele geçirildi. Toplamda 308.13 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Y.P.’nin ifade işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

Muğla Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:39
Öğle
12:56
İkindi
15:40
Akşam
18:04
Yatsı
19:22

Muğla Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazar

Didem Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.