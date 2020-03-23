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Evden çıkamayan emeklinin maaşını zabıta ekipleri götürdü

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.03.2020 15:02 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan yaşlıların ihtiyaçlarının giderilmesi için Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, evden çıkamayan bir emeklinin maaşını çekerek teslim etti.Sokağa çıkamadığı için Bünyan Belediyesi’ne ulaşan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçları Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gideriliyor.

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan yaşlıların ihtiyaçlarının giderilmesi için Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, evden çıkamayan bir emeklinin maaşını çekerek teslim etti.
Sokağa çıkamadığı için Bünyan Belediyesi’ne ulaşan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçları Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gideriliyor. Ekipler kimi zaman emekli maaşını çekmeye gidemeyen vatandaşların maaşını çekiyor, kimi zamanda gazete isteyen vatandaşlara gazete götürüyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun;" Salgın hastalık riskine karşı alınan önlemler kapsamında tüm ekiplerimiz görev başında. Başımızın tacı büyüklerimizin ihtiyaçlarını gidermek için her an hazırız. Bizlere ulaşan özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan büyüklerimizin ihtiyaçlarını Zabıta ekiplerimiz tarafından gideriliyor" dedi.
Evden çıkma yasağına uyan vatandaşlar ise evde gazete kitap okuduklarını, kendileri için değil diğer insanlar için evde kaldıklarını belirterek yetkililere teşekkür etiler.

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