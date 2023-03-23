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Evi soydu, suç makinesi çıktı

23.03.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’de bir evi soyan zanlı yakalanınca, yapılan GBT sorgusunda suç makinesi olduğu anlaşıldı.

Kırklareli Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunan G.E. vermiş olduğu ifadede, sabah saatlerinde evden ayrılarak işe gittiği, akşam geri döndüğünde ise daire girişinde bulunan asma kilidin kırılmış olduğunu görmesi üzerine evde yaptığı kontrolde 19 inç LCD televizyonunun, cep telefonunun yerinde olmadığı ve etrafın dağıtılmış olduğu beyanıyla şikayette bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce yapılan araştırmalarda, olayın şüphelisi olan ve aynı zamanda 5 adet hırsızlık, 5 adet kasten yaralama ve 1 adet TCK 191 kaydı mevcut R.K. isimli şahıs yakalandı.
Ayrıca şahsın yapılan GBT sorgusunda, "uyuşturucu kullanmak, satın almak, kabul etmek" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşılarak adli makamlara sevk edildi.

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