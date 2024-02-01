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Evi yanan aileye kaymakam ve başkan sahip çıktı

İHA İHA
01.02.2024 15:19 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çıkan yangında kirada kaldığı evi yanan 6 nüfuslu Ertunç ailesine kaymakam ve belediye başkanı sahip çıktı.

İlçenin Emir Şaban Mahallesi’nde 6 nüfuslu ailesiyle kirada kaldıkları evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Agit Ertunç’a, İlçe Kaymakamı Mert Kumcu ve Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar sahip çıktı. Aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Mert Kumcu, maddi ve manevi gerekli çalışmaların yapılacağını söyleyerek, devletin her daim yanlarından olduklarını ifade etti.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise sabah saatlerinde meydana gelen yangına ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, “Maalesef 6 nüfuslu ailemizin evi eşyalarıyla beraber kullanılamaz hale gelmiştir. Belediye olarak vatandaşımıza ev eşyası ve kira desteğinde bulunacağız. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır” dedi.

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