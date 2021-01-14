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Evi yanan vatandaşa Kızalay’dan yardım eli

14.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Arpaçay’da evi yanan vatandaşa Türk Kızalayı’ndan destek geldi.

Arpaçay’da evi yanan vatandaşa Türk Kızalayı’ndan destek geldi. Kaymakam Özerden ise aileyi ziyaret etti.
Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde Halit Acar’a ait evde çıkan yangın’da ev kullanılamaz hale geldi. Maddi hasar oluşan evde yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Kars Kızılayı’na bağlı görevliler evi yanan vatandaşa çeşitli gıda, hijyen, giyim ve mutfak malzemesinden oluşan yardım paketlerini teslim ederek, aileye destekte bulundu.
Öte yandan Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden’de evi yanan vatandaşı ziyaret ederek bilgi aldı. Özerden kaymakamlık olarak aileye gerekli desteği vereceklerini belirtti.

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