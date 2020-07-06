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Evin avlusuna düşen otomobil hurdaya döndü

HATAY HABERLERİ  | 06.07.2020 15:00 | Son Güncelleme

Hatay’ın Erzin ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin avlusuna düşerek hurdaya döndü.Alınan bilgiye göre, kaza, Mahmutlu Mahallesi, Vatan Caddesi, Turgut Reis Sokakta meydana geldi.

Evin avlusuna düşen otomobil hurdaya döndü

Hatay’ın Erzin ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin avlusuna düşerek hurdaya döndü.
Alınan bilgiye göre, kaza, Mahmutlu Mahallesi, Vatan Caddesi, Turgut Reis Sokakta meydana geldi. Bilge Hür, 80 ABB 254 plakalı otomobili park ettikten sonra vitesi boşa alıp bir de el frenini çekmeyi unutunca araç hareket ederek yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin avlusuna düştü.
Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, hurdaya dönen araç kurtarıcı ile düştüğü yerden çıkarıldı.

Evin avlusuna düşen otomobil hurdaya döndü

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