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Evin bodrumunda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

17.01.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da bir apartmanın bodrum kısmında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan bir evin bodrumunda köpek olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede belirtilen adrese ulaşan itfaiye, belediye ve HAYDİ polis ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu gören ekipler bir süre ikamet sahibinin gelmesini beklerken bu sırada köpeğe su verilip beslendi. Daha sonra babasına ait ikamete gelen Cengiz Uslu köpeğin kurtarılması için ekiplere yardımcı oldu. Bulunduğu yerden demir korumalıklar sökülerek çıkarılan köpek belediyeye ait sokak hayvanları toplama aracına alındı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen sokak köpeğinin herhangi bir yarasının bulunmadığı görüldü.

Köpeğin kendiliğinden evin bodrumuna girdiğini ve sonra çıkamadığını belirten Cengiz Uslu, “Burası babamın ikametgahı ama burada durmuyoruz. Komşular görüp ihbar etmiş sağ olsunlar. Daha sonra itfaiye geldi ve köpeği kurtardı” dedi.

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