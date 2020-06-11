YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Evin penceresine çıkan adamı polis ikna etti

Evin penceresine çıkan adamı polis ikna etti

ISPARTA HABERLERİ  | 11.06.2020 22:16 | Son Güncelleme

Isparta’da bir evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti.Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1714 Sokak’ta meydana geldi.

Isparta’da bir evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1714 Sokak’ta meydana geldi. Zafer Y., bir binanın birinci katında pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Pencereden atlamak üzere olan birini gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, pencerenin altın hava yastığı açarken, polis de Zafer Y.’yi ikna etmeye çalıştı. Pencereden etrafa bağıran Zafer Y., bir süre sonra pencereden içeriye girip bu kez elinde bıçakla çıktı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri dairenin kapısını kırmak için hazırlık yaptı. Bu sırada polis, Zafer Y.’nin evinin üst katındaki dairenin balkonuna çıkarak, ikna çabalarına devam etti. Polisten kendisiyle ilgilenileceği sözünü alan Zafer Y., pencereden inerek, kapıyı açtı. Zafer Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Zafer Y.’nin 2 çocuk babası olduğu ve eşinden ayrıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sakın çöpe atmayın! Öyle bir faydası varmış ki... Sakın çöpe atmayın! Öyle bir faydası varmış ki...
PARTNER Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

Isparta Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:28
Öğle
13:02
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:06

Isparta Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Furkan Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Mevlana Eczanesi
Merkez
Cansoy Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yalvaç itfaiyesinden yılan operasyonu

Yalvaç itfaiyesinden yılan operasyonu

Isparta’ya Yeni Yeşil Alanlar Oluşturuldu

Isparta’ya Yeni Yeşil Alanlar Oluşturuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.