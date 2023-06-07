YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Evin yanındaki baraka alev alev yandı, itfaiye ekipleri faciayı önledi

Evin yanındaki baraka alev alev yandı, itfaiye ekipleri faciayı önledi

07.06.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde içerisinde eşyaların bulunduğu baraka alev alev yandı. Eve yakın bir noktada alevler içerisinde kalan barakaya itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek facianın önüne geçti.

Evin yanındaki baraka alev alev yandı, itfaiye ekipleri faciayı önledi

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Çepni Köyü’nde Erol Tutar’a ait barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Erol Tutar’ın evinin hemen yanı başında bulunan baraka bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Barakadan alevlerin yükseldiğini fark eden yoldan geçen vatandaşlar durumu ev sahibi Tutar’a ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince alevlere kısa süre içerisinde müdahale edildi. Alev alev yanan baraka adeta küle döndü.

Baraka sahibi Erol Tutar, “Ben uyuyordum kapıyı çalanlar oldu çıktım arka tarafın yandığını söylediler. İtfaiyeyi aradık herkes geldi. Biraz eşyam yandı” dedi.

Meydana gelen yangında herhangi bir yaralanma olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu’da gaz sıkışması sonucunda tüp bomba gibi patladıBolu’da gaz sıkışması sonucunda tüp bomba gibi patladı
Sağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyorSağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyor
Antalya'da elektrik akımına kapılan genç 55 gün sonra hayatını kaybettiAntalya'da elektrik akımına kapılan genç 55 gün sonra hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 7 Haziran Çarşamba

İmsak
03:19
Sabah
05:16
Öğle
12:57
İkindi
16:56
Akşam
20:29
Yatsı
22:17

Bolu Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Çarşamba

Yeni eczanesi
Gerede
Göynük eczanesi
Goynuk
Bolu eczanesi
Merkez
Selen eczanesi
Merkez
Ecem eczanesi
Mudurnu
Deva eczanesi
Merkez
Ebrar eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Market karıştı! Bebeğini verip kavgaya böyle girdi

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.