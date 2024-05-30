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Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! ‘Menajeri aracılığıyla uyuşturucu satıyor’ dendi... Kalben'in ifadesi ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.05.2024 10:40
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Sahne tarzı ve ilginç danslarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Kalben geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Evinde 15 gram uyuşturucu çıkan ünlü şarkıcı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu operasyonun ardından Kalben için ‘Menajeri aracılığıyla uyuşturucu satıyor’ iddiaları ortaya atıldı. Ünlü isim iddiaları reddetti.

Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! ‘Menajeri aracılığıyla uyuşturucu satıyor’ dendi... Kalben'in ifadesi ortaya çıktı

İlginç dansları ve sahne tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Kalben, Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kalben'in evinde; 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk, 2 bin Euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunmuştu. Uyuşturucu operasyonunun yankıları devam ederken savcılığın yürüttüğü soruşturmaya yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı.

KALBEN

ÜNLÜ İSİMLERİ İHBAR ETTİ

Kalben'i ihbar eden kişinin emniyete gönderdiği dilekçede, 'Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor." ifadeleri yer almıştı. Ayrıca, Kalben'in müzik dünyasından bazı ünlü isimlere de uyuşturucu sattığı, bu satışları ise menajeri aracılığıyla gerçekleştirdiğini iddia edilmişti.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Kalben ifadesinde, bu iddiayı reddetti. Uyuşturucu satışıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen ünlü şarkıcı iftira atıldığını anlattı. Savcılık, ihbarcının iddialarını mercek altına aldı.

KALBEN 2

'OPERASYONDAN BİR GÜN ÖNCE...'

Kalben ifadesinin devamında uyuşturucu bağımlılığının olduğunu bu nedenle tedavi gördüğünü ifade ederken, evine operasyon yapılmadan bir gün önce arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kafeteryanın tuvaletinde kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullandığını belirtti.

Telefonunun incelenmesi için şifresini kendi isteğiyle emniyet güçlerine veren ünlü şarkıcı şantaja maruz kalarak kamuoyuna uyuşturucu satıcısı gibi lanse edilmeye çalışıldığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya yönelik soruşturması devam ediyor.

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Kalben
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