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Evinde ölü bulunan il genel meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı

İHA İHA
31.01.2024 10:36 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde evinde ölü olarak bulunan İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Yaşar, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde ölü bulunan il genel meclis üyesi son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinin 4 dönem il genel meclis üyeliğini yapan Abuzer Yaşar, yalnız yaşadığı evinde önceki gün ölü bulunmuştu. KOAH hastası olduğu öğrenilen Abuzer Yaşar’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Yaşar, Sincik Merkez Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Düdan köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, il genel meclis üyeleri, STK temsilcileri, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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