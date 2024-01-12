Evinde ruhsatsız tüfek ele geçen şahsa 26 bin 474 lira para cezası

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, S.A. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaşması üzerine, şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 2 bin 278 adet 9 mm tabanca fişeği, 234 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Av tüfekleri ve havalı tüfek için ruhsatsız olması sebebiyle toplam 26 bin 474 TL idari para cezası kesildi.

