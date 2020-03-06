YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Evinde uyuşturucuyla yakalandı

Evinde uyuşturucuyla yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 06.03.2020 18:39 | Son Güncelleme

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi.

Evinde uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi U.İ.’nin ikametinde yaptıkları aramada 112 adet ecstasy hap, 1,37 gram ecstasy hap tozu ve 7,21 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına amlınan U.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.İ., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir başka uyuşturucu suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.İ. bu cezasından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Miniklere ‘Her atık çöp değildir’ dersi

Miniklere ‘Her atık çöp değildir’ dersi

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Sivassporlu Goiano temkinli konuştu:

Sivassporlu Goiano temkinli konuştu:

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kadir Gürkan’ın acı günü

Kadir Gürkan’ın acı günü

Samsun Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
12:51
İkindi
16:02
Akşam
18:38
Yatsı
19:57

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Doğuş Eczanesi
Ilkadim
Mutlu Eczanesi
Ilkadim
Sema Eczanesi
Ilkadim
Atakent Eczanesi
Atakum
Araştırma Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

İnşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.