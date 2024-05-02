Evinde "Uzi" diye tabir edilen otomatik tabanca bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Akkapı Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli Yılmaz K.’nin (21) müstakil evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada yastığın altında ruhsatsız tabanca, evin çatısında ise "Uzi" diye tabir edilen hafif makineli tüfek ile silahlara ait 39 mermi ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Yılmaz K.’nin İstanbul, Bursa, Antalya ve Adana’da karıştığı ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘dolandırıcılık’ suçlarından arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Yılmaz K., adliyeye sevk edildi. Silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.





