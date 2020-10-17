YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna çevirdi

Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna çevirdi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 17.10.2020 12:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da yaşayan 81 yaşındaki emekli öğretmen evini atölyeye çevirerek kıl testereyle ahşaptan yaptığı eserleri balkonunda sergilemeye başladı.Ahşaba gönül veren Yakup Demirci, üzerinde Türkçe, Arapça Allah ve Kuran-ı Kerim’den ayetlerin yazdığı tabloları isteyenlere çoğunlukta ücretsiz olarak hediye ediyor.

Afyonkarahisar’da yaşayan 81 yaşındaki emekli öğretmen evini atölyeye çevirerek kıl testereyle ahşaptan yaptığı eserleri balkonunda sergilemeye başladı.
Ahşaba gönül veren Yakup Demirci, üzerinde Türkçe, Arapça Allah ve Kuran-ı Kerim’den ayetlerin yazdığı tabloları isteyenlere çoğunlukta ücretsiz olarak hediye ediyor. Reklamcı arkadaşlarından esinlenerek, ahşaba şekil vermeye başlayan Demirci, 30 yıldır hobi olarak kıl testereyle göze hitap eden eserler üretiyor. Pandemi döneminde yetkililerin ‘Evde kal’ çağrısına uyan emekli öğretmen Demirci, evinin bir odasını ve balkonunu atölyeye çevirdi. Burada gün içinde hobi olarak ahşaba şekil vermeye başlayan Demirci, hazırladığı eserleri balkonda ve evinin önünde sergilemeye başladı. Görenlerin hayran kaldığı ahşap eserleri Demirci, isteyenlere parasız hediye ediyor. Ahşapla uğraşmanın stres aldığını ifade eden Demirci, ömrünü balkonunda ahşapla uğraşarak geçirmekten mutlu olduğunu söyledi.

“Boş durmayı sevmiyorum”
30 yıldır ahşapla uğraştığını ifade eden Demirci, bu uğraşının çok rahatlatıcı olduğunu dile getirdi. Demirci şöyle devam etti:
“Haliyle bu uğraşım beni çok rahatlatıyor. Virüsün topluma sağladığı sıkıntıyı ben burada unutuyorum. Canım istediği zaman çalışıyorum, canım istediği zaman istirahat ediyorum. Boş teneke çok ses çıkarır derler o bakımdan ben boşluğu sevmiyorum. Bu çalışmayla vakit geçirmiş oluyorum.”

“Daha önce dükkanda çalışıyordum”
Daha önceden dükkanının olduğunu, ancak sonradan evde bu işlere devam ettiğini anlatan Demirci: “Daha önceden benim dükkanım vardı. Bu virüs çıktıktan sonra o dükkandan alet edevatı evime getirdim. Burada çalışmaya başladım. Evde de epey iş yapar hale geldik. Her ne kadar ev olsa da güzel işlerimizi yaptık” dedi.

"Hediye olarak veriyorum"
Yaptığım eserleri balkonunda sergilediğini kaydeden Demirci, yoldan geçenlerin meraklı gözlerle balkonuna baktığını söyledi. Demirci sözlerini şöyle sürdürdü:
“Görenler bu çalışmayı meraklı gözlerle seyrediyorlar. Fiyat sorarak diyalog kuruyorlar. Ben de ‘nerede kullanacaksınız?’ diye soruyorum. Ben daha çok para almadan hediye veriyorum. Onlar da memnun olarak ayrılıyorlar. Amacım da zaten para kazanmak değil daha çok gençlere çalışmanın güzel bir şey olduğunu göstermek istiyorum. O yüzden burada gönlümce çalışıyorum. Ömrümün sonuna kadar bu işle meşgul olmaya devam edeceğim.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı’dan Belediye Başkanı Sertaslan’a çağrı
Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı’dan Belediye Başkanı Sertaslan’a çağrı
İzmir'de vatandaşlardan ağaç kesimine tepki
İzmir'de vatandaşlardan ağaç kesimine tepki

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
12:48
İkindi
15:53
Akşam
18:24
Yatsı
19:41

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Merve Eczanesi
Merkez
Özkara Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Çubuk Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İzmir’in ’bomba’sına Afyonkarahisar’dan rakip çıktı
İzmir’in ’bomba’sına Afyonkarahisar’dan rakip çıktı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
‘Afyonkarahisar’da Yunan Zulmü’ kitabı tanıtıldı
‘Afyonkarahisar’da Yunan Zulmü’ kitabı tanıtıldı
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.