YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Evini spor salonuna dönüştüren milli sporcu İpcioğlu'ndan "Evde kalın" çağrısı

Evini spor salonuna dönüştüren milli sporcu İpcioğlu'ndan "Evde kalın" çağrısı

ERZURUM HABERLERİ  | 24.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu, formunu korumak için evinde sehpalardan oluşturduğu parkurda antrenman yapıp su bidonlarıyla ağırlık çalışıyor - İpcioğlu: - "Bu süreçte antrenman programımı aksatmamaya özen gösteriyor, evdeki materyaller ile sporuma devam ediyorum. Siz de evde kalın, hareketsiz' kalmayın"

Türkiye'yi kayakla atlamada olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olan Fatih Arda İpcioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında spor salonuna çevirdiği evinde yaptığı antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyor.

Milli sporcu İpcioğlu, 2009'da başladığı kayakla atlama branşında yurt dışında çok sayıda organizasyona katıldı.

Güney Kore'nin Pyeong Chang kentinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan İpcioğlu, bu branşta Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olma başarısını gösterdi.

İpcioğlu, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde "Evde kal" çağrısına uyarak evini spor salonuna çevirip, formunu korumaya çalışıyor.

Evinin koridoruna dizdiği sehpalarla parkur oluşturan İpcioğlu, ortasına demir boru taktığı 5'er litrelik su bidonları ile ağırlık çalışıyor.

İpcioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki koronavirüs salgını dolayısıyla yurtta alınan tedbirlere uyarak evden çıkmadığını belirtti.

Evinde antrenörünün verdiği programa göre antrenman yaptığını ifade eden İpcioğlu, şunları kaydetti:

"Spor salonlarına gidip malzeme getirebilirim ama riskle karşılaşmamak için evdeki eşyaları kullanarak antrenman yapıyorum. Devlet büyüklerimizin çağrısına uyup evde kalmaya devam ediyorum. Bu süreçte antrenman programımı aksatmamaya özen gösteriyor, evdeki materyaller ile sporuma devam ediyorum. Siz de evde kalın, hareketsiz kalmayın."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
Erzurum koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

Erzurum Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:05
Öğle
12:26
İkindi
15:54
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Erzurum Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Filiz Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

AZMEK hem eğitim hem kazanç kapısı oldu

AZMEK hem eğitim hem kazanç kapısı oldu

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Jawlıne dolgusu ile maskülen görünmeyin

Jawlıne dolgusu ile maskülen görünmeyin

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.