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Evinin karşısında çalışan işçilere konser verdi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 29.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Erzincanlı Türk Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç yine herkesin gönlünü kazandı.Konserlerinin yanı sıra sosyal medyada evinin balkonundan canlı yayın yaparak takipçilerine türküler söyleyen sanatçı Aksaç bu kez bir değişiklik yapmak istedi.

Evinin karşısında çalışan işçilere konser verdi

Erzincanlı Türk Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç yine herkesin gönlünü kazandı.
Konserlerinin yanı sıra sosyal medyada evinin balkonundan canlı yayın yaparak takipçilerine türküler söyleyen sanatçı Aksaç bu kez bir değişiklik yapmak istedi. Türkülerini sosyal medyadan onu takip edenler için değil, balkonunun karşısında sıcak hava şartlarında çalışan inşaat işçileri için türkü söyledi. Bu sürprizden habersiz olan inşaat işçileri Aksaç’ın türküye başlamasıyla bir anda şok oldu. Güzel sesiyle inşaat işçilerinin en çok söylediği türkülerden olan “Ayağında Kundura” türküsünü söyleyen Aksaç, inşaattan kendilerine bakan işçilere “Sizin için” demesi izleyenlere duygulu anlar yaşattı. İşçiler kendileri için türküyü söyleyenin ünlü sanatçı Oğuz Aksaç olduğunu anlamalarıyla ayrı bir sevinç yaşamaları da kameraya yansıdı.
Videonun sonunda Aksaç’ın “Çay getireyim mi?” diye sorduğu işçiler “Buyur sen gel çayımızı iç” demesi de izleyenler tarafından “Sanatçı ve halkın arasındaki samimiyet bu olmalı” şeklinde yorumlandı.

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