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Evlere gidilerek test yapılacak

SİVAS HABERLERİ  | 17.06.2020 14:43 | Son Güncelleme

Sivas’ta Sağlık bakanlığı ve TUİK organizasyonuyla Korona virüsü ile mücadele kapsamında hanelere gidilerek Elisa ve PCR taramaları yapılacak.8 Haziran tarihinde Sağlık bakanlığı ve TUİK Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamın da Elisa ve PCR tarama programı başlatılması kararlaştırıldı.

Evlere gidilerek test yapılacak

Sivas’ta Sağlık bakanlığı ve TUİK organizasyonuyla Korona virüsü ile mücadele kapsamında hanelere gidilerek Elisa ve PCR taramaları yapılacak.
8 Haziran tarihinde Sağlık bakanlığı ve TUİK Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamın da Elisa ve PCR tarama programı başlatılması kararlaştırıldı. Yapılan test ile kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı,hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanıyor. Yapılacak program kapsamında düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Sivas İl Sağlık Müdürü Dr.Fethullah Selçuk Moğulkoç, Sivas’ta 1007 merkez ilçe 947 diğer ilçelerde olmak üzere vatandaşlara tarama yapılacağını söyledi. Moğulkoç,burada aynı şahısa hem Elisa hem de PCR testi uygulanacağını belirterek, “Bu sahada büyük bir tarama olacak Sivas’ta yaklaşık 2 bin kişiye uygulanacak. Merkez ilçemizde 11 ekip 16 ilçemizde de 24 ekip bu görevi ifa edecek. Bunun sonucunda hastalığı geçirmiş ve direnç gelişmiş vakaların oranı bize verilecek.Bu çalışmada fisyasyon ekiplerimiz vatandaşın yanına gittiğinde onun onayını alarak hem PCR hem de Elisa testi için kan alacak.Türkiye genelinde yapılan rastgele seçimiyle adresler tespit edilerek bize iletildi.Bizde Sivas’ta üzerimize düşen bu görevi ifa etmek için ayın 15’inden beri arkadaşlarımız sahada. Pandemi başladığından beri çok iyi bir performans gösteren filyasyon ekibimizden Rabbim hepsinde razı olsun.Çok çok güzel bir çalışmayla bunu yürüttüler.Türkiye’de yapılan araştırmaların sonucuna göre pandemiyle ilgili olarak bir politika belirlenecek diye bekliyoruz. İnşallah ülkemiz, vatanımız ve tüm dünya için hayırlı sonuçlara vesile olur.’’ şeklinden konuştu.

Evlere gidilerek test yapılacak

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Merkez
Karslıoğlu Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
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