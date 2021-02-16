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Evlerinde mahsur kalan 2 vatandaş, jandarma ekiplerince kurtarıldı

16.02.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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Evlerinde mahsur kalan 2 vatandaş, jandarma ekiplerince kurtarıldı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası evlerinde mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Sapanca ilçesi İkramiye Mahallesinde yoğun kar yağışı sebebiyle evlerinde mahsur kalan S.S.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası evlerinde mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sapanca ilçesi İkramiye Mahallesinde yoğun kar yağışı sebebiyle evlerinde mahsur kalan S.S. ve Ş.Ş. isimli vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım çağrısında bulundu. İhbar sonrası Sapanca ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye arazi araçları ile geldi. Kar yüksekliğinin yer yer 1 buçuk metreyi bulduğu bölgede ekipler, verilen koordinatlar sayesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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