YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Evlerinden çıkamayan 23 Nisan çocuklarına Başkan Altıkulaç’tan sürpriz

Evlerinden çıkamayan 23 Nisan çocuklarına Başkan Altıkulaç’tan sürpriz

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 23 Nisan çocuklarına Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç sürpriz yaptı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 23 Nisan çocuklarına Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç sürpriz yaptı. Süslenilen belediye otobüsüyle çocukları ziyaret eden Başkan Altıkulaç, çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukları evlerinde ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nedeniyle okullarında ve sokaklarda bunu kutlayamayan çocukları sevindirmek isteyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Belediyesine ait otobüsü balonlarla, Türk Bayraklarıyla süsledi. Süslenilen otobüsün içerisine de çeşitli hediyelerle dolduran Başkan Altıkulaç, otobüsün içerisine özel olarak yerleştirilen ses sistemiyle Devrekani sokaklarını gezdi. Sokaklarda otobüsün hoparlöründen marşlar çaldı, şiirler okundu ve şarkılar söylendi. Sesi duyan çocuklar, evlerinin camlarına koşarak 23 Nisan duygusunu yaşamaya çalıştı.
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, kapının önüne inen çocuklarla bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı ve çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi. Ayrıca Başkan Altıkulaç, kendi makam odasını da balon ve Türk bayraklarıyla süsledi.
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar için belediye ekip arabalarını çeşitli süslerle süslettiklerini belirterek, “23 Nisan’a özel olarak hazırlanan araç içerisine ses sistemi de yerleştirdik. Bu sayede çocuklara çeşitli marşlar, şarkılar ve şiir dinletisi sağladık. Evlerinin önüne inen çocuklara da çeşitli hediyeler ve Türk Bayrağı armağan ettik” dedi.
Başkan Altıkulaç, süslenilen Belediye otobüsünden de şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, meclisimizin açılışının 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere armağan edilen bu özel günü sizlerle birlikte kutlamayı çok arzu ederdim. Korona virüs (Kovid-19) hastalığı nedeni ile maalesef mümkün olmadı. Sınıflarınızı süslemeyi çok istediğinizi biliyorum. Sizler adına Devrekani Belediye Başkanlığı makam odasını sizin adınıza süsledik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum, tekrardan bayramınız kutlu olsun. Mutlu ve sağlıklı günler dilerim” dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını belirten Başkan Altıkulaç, “Dünyanın mücadele ettiği korona hastalığı münasebetiyle sokağa çıkmıyorsunuz. Evde kalmanız sağlığımız için çok önemli. Birlikte bayram yapmayı çok isterdim. Ama sokağa çıkmamamız lazım. Bizde biraz olsun sizleri sevindirebilmek, yüzünüzü güldürebilmek için böyle bir etkinliğe imza attık. Hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Kastamonu Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:10
Sabah
05:46
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:40
Yatsı
21:10

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Bilge Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Kastamonu'da öğretmenler, polisler için siperlik üretti

Kastamonu'da öğretmenler, polisler için siperlik üretti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Geleneksel Türk Motifleri Kadınlarınelinde Hayat Buluyor

Geleneksel Türk Motifleri Kadınlarınelinde Hayat Buluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.