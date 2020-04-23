YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Evlerinden çıkamayan çifte Vefa Grubu'ndan sürpriz evlilik yıl dönümü kutlaması

Evlerinden çıkamayan çifte Vefa Grubu'ndan sürpriz evlilik yıl dönümü kutlaması

KARABÜK HABERLERİ  | 23.04.2020 23:24 | Son Güncelleme

Evlerinden çıkamayan çifte Vefa Grubu'ndan sürpriz evlilik yıl dönümü kutlaması

Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 67 yaşındaki İlyas Yıldırım ve 66 yaşındaki eşi Fatma Yıldırım'a 42'nci evlilik yıl dönümlerinde pastayla sürpriz yaptı.

Çiftin Kanada'da yaşayan kızları İlknur Yıldırım Ayhan, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım isteyerek anne ve babasının evlilik yıl dönümlerini kutlamak istedi.

Harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, pasta alarak çiftin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine geldi.

Karşılarında pastayla Vefa Sosyal Destek Grubu ekibini gören çift şaşkınlık yaşadı.

Çiftin evlilik yıl dönümünü kutlayan görevlilere, Kanada'daki kızları da telefonla görüntülü bağlanarak katıldı.

Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan çift, görevlilere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
1/
Anahtar Kelimeler:
evlilik yıl dönümü Karabük

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karabük Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:50
Öğle
12:53
İkindi
16:40
Akşam
19:46
Yatsı
21:15

Karabük Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Nurcan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Dilek Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karabük'te "23 Nisan Tırı" ile bayram coşkusu

Karabük'te "23 Nisan Tırı" ile bayram coşkusu

Vali Gürel, “ Tedbirleri sıklaştırırsak Ramazan Bayramı’nda çifte bayram kutlarız”

Vali Gürel, “ Tedbirleri sıklaştırırsak Ramazan Bayramı’nda çifte bayram kutlarız”

Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

Başkan Kaya’dan polis haftası mesajı

Başkan Kaya’dan polis haftası mesajı

Vali Gürel halk pazarındaki tedbirleri denetledi

Vali Gürel halk pazarındaki tedbirleri denetledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.