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EYUDER yönetim kurulu oluşturuldu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 25.12.2020 13:41 | Son Güncelleme

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Kırşehir Şubesi oluşturuldu.

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Kırşehir Şubesi oluşturuldu. Derneğin il başkanlığına Dr. Öğretim Üyesi Enver Türksoy getirildi.
Kırşehir’de yeni oluşumunu tamamlayan EYUDER’in yönetimi şu şekilde:
"Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, Genel Sekreter Erhan Bolat, Ayşe Baltacı (Özel Okul Müdürü), Menduh Arslan (Özel Eğitim Öğretmeni), Gazanfer Kürşat Pehlivan (RAM-PDR uzmanı), Begüm Gökçek (Fen Bilgisi Öğretmeni), Zeki Yıldız (Özel Rehabilitasyon Müdürü), Ali Ayata (Orta Okul Müdürü), Rıdvan Karabulut (Dr. Öğretim Üyesi), Çağatay Torunoğlu (Mucur İlçe Temsilcisi)

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