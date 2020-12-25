EYUDER yönetim kurulu oluşturuldu

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Kırşehir Şubesi oluşturuldu. Derneğin il başkanlığına Dr. Öğretim Üyesi Enver Türksoy getirildi.
Kırşehir’de yeni oluşumunu tamamlayan EYUDER’in yönetimi şu şekilde:
"Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, Genel Sekreter Erhan Bolat, Ayşe Baltacı (Özel Okul Müdürü), Menduh Arslan (Özel Eğitim Öğretmeni), Gazanfer Kürşat Pehlivan (RAM-PDR uzmanı), Begüm Gökçek (Fen Bilgisi Öğretmeni), Zeki Yıldız (Özel Rehabilitasyon Müdürü), Ali Ayata (Orta Okul Müdürü), Rıdvan Karabulut (Dr. Öğretim Üyesi), Çağatay Torunoğlu (Mucur İlçe Temsilcisi)