Eyüpspor’dan ligde kalma yolunda kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında düşme hattındaki iki takımın mücadelesinde Eyüpspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Eyüp, ligin son haftalarına girilirken kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Anıl Yaşar

Anıl Yaşar

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1’lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük 20 puanla haftayı son sırada kapatırken, Eyüpspor puanını 25’e yükselterek maç fazlasıyla 16. sıraya çıktı ve ligde kalma umutlarını son 4 haftaya taşıdı.

Öte yandan Eyüpspor'da Anıl Yaşar, mücadelenin 78. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. Bu kritik hata sonrası Eyüpspor, maçın son bölümünü bir kişi eksik tamamlamak zorunda kaldı.

Eyüpspor, kalan maçlarda Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor ile sahasında, Kayserispor ve Fenerbahçe ile ise deplasmanda oynayacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

MS
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
1 - 2
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

