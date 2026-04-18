Eyüpspor’dan ligde kalma yolunda kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1’lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük 20 puanla haftayı son sırada kapatırken, Eyüpspor puanını 25’e yükselterek maç fazlasıyla 16. sıraya çıktı ve ligde kalma umutlarını son 4 haftaya taşıdı.

Öte yandan Eyüpspor'da Anıl Yaşar, mücadelenin 78. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. Bu kritik hata sonrası Eyüpspor, maçın son bölümünü bir kişi eksik tamamlamak zorunda kaldı.

Eyüpspor, kalan maçlarda Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor ile sahasında, Kayserispor ve Fenerbahçe ile ise deplasmanda oynayacak.

