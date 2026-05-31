Reha Muhtar yoğun bakımda... Reha Muhtar'ın son durumu nasıl?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastaneye kaldırılan gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumu merak ediliyor. Reha Muhtar'ın hastalığı ne, son durumu nasıl?

Reha Muhtar, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

REHA MUHTAR'IN HASTALIĞI

66 yaşındaki ünlü ismin kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

Reha Muhtar’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Deniz Uğur, çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum’a doğru yola çıktıklarını belirterek sevenlerinden dua istedi.

Deniz Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çanakkale’deki yazlığımızdayken Reha Muhtar’ın Bodrum’da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz’ın babalarının sağlık durumlarını takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz” ifadelerini kullandı.

REHA MUHTAR'IN SAĞLIK DURUMU

Kalp yetmezliği teşhisi konulduğu belirtilen Muhtar'ın tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

